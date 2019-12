La Cité du Doudou accueille la parade pour la première fois ce samedi.

Une vingtaine de chars, quelque 180 comédiens, entre 40.000 et 100.000 spectateurs attendus… La parade de Noël RTL a de quoi faire tourner la tête. Pour la première fois, elle débarquera à Mons le 14 décembre.

Sont ainsi attendus le train du Pôle Express, le Père Noël himself, la fanfare Bel RTL, le célèbre camion Coca-Cola en clôture du cortège, sans oublier les animateurs vedettes de RTL. Anne Ruwet, Audrey Leunens, Alix Battard, Christian de Paepe, David Dehenauw, Fabrice Collignon, Maria Del Rio, Michaël Miraglia, Olivier Schoonejans, Sophie Pendeville, Stephan Van Bellinghen, Thomas de Bergeyck et Yann-Anthony Noghes seront présent et se prêteront au jeu des dédicaces de 16h30 à 17h30 au Théâtre du Manège.

La parade, elle, démarrera à 18h30 de la place Duménil et fera une boucle dans le centre-ville en passant par la rue des Arbalestriers, la rue d'Havré, la rue de Houdain, la rue des Fripiers, la rue de la Chaussée, la Grand-Place et la rue de Nimy avant de retrouver son point de départ vers 20h30.

Notons encore que la parade sera diffusée en direct sur RTL TVI et sera ponctuée d'un feu d'artifice.

Enfin, pour permettre le bon déroulement des festivités, la Ville de Mons a pris plusieurs dispositions en matière de stationnement et de circulation. Sur le parcours, mais aussi sur les rues adjacentes, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie entre 15 et 22h. À l'Avenue du Tir, où les équipes techniques installeront leurs quartiers, l'interdiction courra même de 9 à 23h. Dans le centre-ville, la circulation sera interdite ou modifiée en fonction du passage de la parade. Les dispositions sont nombreuses. Elles sont disponibles en intégralité sur le site la Ville de Mons. Mieux vaut prendre ses dispositions pour éviter toute mauvaise surprise samedi.