Les réactions aux mesures de confinement sont diverses.

Mardi soir, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé un durcissement des mesures pour endiguer la propagation du covid-19. La plupart des magasins sont fermés, sauf quelques exceptions. C'est le cas des libraires. Mais les principaux intéressés ne réagissent pas tous de la même manière à la situation.

Pour la librairie Duez à Ghlin, l'annonce du gouvernement est une bonne nouvelle. "Comparé à d'autres secteurs, on s'en sort pas trop mal. Certaines activités de la librairie sont à l'arrêt, comme les paris sportifs et les cartes postales. Ou même les bonbons depuis que les écoles sont fermées. En revanche, les journaux et les livres de jeux partent bien. Les gens doivent s'occuper. Heureusement que nous pouvons rester ouverts. Sans ça, financièrement, ça aurait été très difficile."

À Saint-Symphorien, le libraire a décidé de fermer malgré l'autorisation fédérale. "J'ai créé cette librairie il y a 9 ans, c'est mon petit bébé et nous vivons en symbiose avec le village. La librairie est devenue un lieu de rassemblement. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je ne veux prendre aucun risque. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de fermer. Je ne sais pas si c'est un acte de civisme ou de prudence. Mais ça me semblait être la plus sage décision, car le magasin est petit et il y a beaucoup de passage. Ça aura des répercussions financières évidemment. Mais si je finis entre quatre planches ou si un client claque dans mon magasin, les répercussions financières ne pèseront pas beaucoup dans la balance."

Il y a enfin des réactions mitigées, comme celle de ce libraire de la Place du Parc à Mons. "L'autorisation d'ouvrir ne fait pas franchement mon affaire. Je suis dans un quartier qui vit des écoles et de l'université. Je n'ai donc plus aucun client. Je resterai ouvert le matin uniquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, notamment pour les photocopies. On verra pour la suite."