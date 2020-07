À partir de ce lundi 10 août, des travaux importants vont être lancés à Mons, de l'autre côté de la gare, pas loin du site des Grands Prés. L'avenue des Bassins et le chemin de l'Inquiétude vont faire peau neuve. Un rond-point va par ailleurs être aménagé à la place du carrefour formé par l'avenue Mélina Mercouri et le chemin de l'Inquiétude.

Le chantier prendra place le 10 août et devrait se terminer le 18 décembre 2020. Le montant des travaux s'élève à plus de 2,2 millions d'euros et se voit subsidié dans le cadre du projet Wallonie 2020. Une déviation sera mise en place. L'axe formé par l'avenue des Bassins et le chemin de l'Inquiétude ne pouvant être emprunté, il faudra contourner le site des Grands Prés par les boulevards qui le bordent.

Concrètement, les travaux comprennent une voirie en revêtement hydrocarboné pour le Chemin de l’Inquiétude, une voirie en revêtement béton continu armé pour l’Avenue des Bassins jusqu’au carrefour avec la rue des Grands Près, une voirie en revêtement hydrocarboné pour l’avenue des Bassins depuis le carrefour avec la rue des Grands Près jusqu’à l’avenue de l’Université, un rond-point au carrefour avec l’avenue Mélina Mercouri, la création de trottoirs et de pistes cyclables en pavés béton et la mise en lumière du site.