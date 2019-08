Toutes sont déçues par le système traditionnel d'apprentissage.

Difficile de trouver sa place en tant qu’enfant ou satisfaction en tant que parent lorsque, dès l’école maternelle, les classes sont surpeuplées et le système pas forcément adapté. Face à ce constat, trois familles ont décidé de tenter une expérience différente et de se regrouper pour donner cours à leurs quatre enfants, âgés entre 2,5 et 4,5 ans.

Pour ce faire, les parents s’appuieront sur la pédagogie prônée par Céline Alvarez, à savoir une éducation basée sur la connaissance des lois d’apprentissage et d’épanouissement humain. "Nos familles se sont rencontrées très récemment. Il y a trois mois, nous ne nous connaissions pas mais nous avions les mêmes attentes frustrées pour l’éducation de nos enfants", explique Benoit Ost, l’un des parents.

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que l’idée d’enseigner à domicile mais de façon collective germe dans l’esprit du groupe. "La sociabilisation des enfants est primordiale, nous ne voulions donc pas d’un enseignement à domicile classique. Avec quatre enfants, c’était une bonne base pour débuter l’expérience, même si nous serions ravis que d’autres parents nous rejoignent dans l’aventure."

Concrètement, les enfants seront encadrés par quatre parents, dont une institutrice maternelle et primaire, par ailleurs pédagogue. "Nous nous partagerons les cours, en fonction du matériel acheté, des tutoriels publiés sur internet par Céline Alvarez et de l’expérience de notre institutrice." Les langues s’inviteront elles aussi au programme : en plus du français, l’une des familles est américaine et amènera donc l’anglais dans le quotidien des enfants tandis que le chinois sera enseigné par l’épouse de Benoit Ost.

"C’est entre trois et cinq ans que le cerveau se développe le plus. Nous ne voulions pas attendre que le système évolue et risquer de passer à côté de quelque chose. Nous avons décidé de nous lancer et de créer notre propre structure. Nous ne savons pas à quels résultats nous pouvons nous attendre. Si nous nous rendons compte que cela ne fonctionne pas, il sera toujours possible de revenir vers un système plus traditionnel d’apprentissages."

Bien sûr, les trois familles espèrent ne pas en arriver là. "L’idéal serait d’avoir un groupe un peu plus important, d’aller jusqu’à dix enfants par exemple. Dans tous les cas, nous nous voulions pas rester assis au bord du chemin à nous plaindre. Ce n’est pas comme cela que les choses changent." Pour mener à bien ce projet, d’importants travaux sont toujours en cours. La famille de Benoit Ost a ainsi dédié son rez-de-chaussée à cette école privée pas vraiment comme les autres, baptisée La petite école buissonnière et installée à l'avenue d'Hyon, à Mons.