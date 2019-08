Les commerces du centre-ville et l'attractivité restent inévitablement un sujet très sensible dans la Cité du Doudou. Comment ramener davantage de gens ? Comment éviter les fermetures successives de boutiques ? Que faire avec le Passage du centre ? Chacun se pose ces questions et tentent d'y répondre. Une stratégie est lancée depuis plusieurs années par les autorités communales avec notamment le fonds d'impulsion, les maternités commerciales ou la venue d'une grande enseigne locomotive (Primark).

La situation évolue petit à petit mais pas assez rapidement au goût de Georges-Louis Bouchez. Le chef de file de Mons en Mieux déposera un texte pour le prochain conseil communal du 3 septembre. "J’aimerais tout d'abord obtenir une cartographie des commerces du centre afin de disposer du nombre absolu de cellules utilisées ou vides", débute le libéral. "Les maternités commerciales font naître des commerces mais d’autres ferment pendant ce temps-là. Je prends l’exemple d’un commerce de qualité qui a ouvert l’an dernier et qui a déjà fermé pour être transformé en fast-food. Il n’y a pas eu de suivi."

En parallèle, Georges-Louis Bouchez demande que l'on favorise l'implantation de logements dans le piétonnier. "Le but étant de ramener de la vie dans le piétonnier. Avant la campagne, j’ai été fort critiqué avec cette idée. Puis les autres ont commencé à dire que ce n’était pas une si mauvaise idée et qu’ils allaient y travailler. Mais à l’arrivée, je ne vois toujours rien."

L'autre point abordé sera le Passage du centre dont le projet de parking souhaité par le promoteur Edouard Gallée semble désormais tombé à l'eau. "Avec un partenaire privé, il faut développer un vrai projet pour cet endroit, avec le maintien des subsides européens, et aller au bout des choses, quitte à aller jusqu’à l’expropriation", estime le conseiller communal qui fait référence au refus des propriétaires de vendre leurs cellules. "À partir du moment où il y a des enjeux de sécurité, il faut pouvoir envisager ce type de solution même si je ne le prône pas en premier lieu. J’aimerais plutôt que tout le monde se réunisse et se mette d’accord pour réaliser une évaluation au prix du marché avec les propriétaires, selon une méthode objective. Et que chacun puisse se plier à cette évaluation."

