Les tractations sont entamées depuis longue date et le projet n'est pas encore près de se concrétiser. Mais une étape importante a été franchie pour la nouvelle infrastructure qui devrait accueillir l'Ascalon, le club de hockey de Mons. Le collège communal a en effet validé sa participation dans la nouvelle répartition financière.

Le budget total du projet s'élève à 2,2 millions d'euros. La Ville de Mons interviendra à hauteur de 30%, soit 696.000 euros. De son côté, l'Ascalon s'est engagé à apporter 10% du financement. Les 60% restants vont être sollicités auprès de la Région wallonne. Bien ficelée, cette demande de subside pourra s'appuyer sur l'accord déjà conclu avec la Ville de Mons.

"La Ville de Mons tient ses engagements afin de soutenir les clubs sportifs montois dans le développement de leurs projets d’infrastructures pour permettre aux jeunes, et parfois moins jeunes, de s’épanouir sportivement", affirme le bourgmestre Nicolas Martin. "Cette décision du collège communal permettra au club de hockey de défendre son dossier avec certaines garanties auprès d’Infrasports et solliciter un subside à hauteur 60% du budget estimé. Voilà qui devrait donner un coup d’accélérateur au projet !"

Après les chantiers du Rugby Club ou du RAFC, et alors que la rénovation des halls omnisports communaux est toujours en cours, le collège délie à nouveau les cordons de la bourse. Le jeu en vaut la chandelle pour l'échevine Mélanie Ouali. "Comme le démontre l’effort financier important que nous avons consenti dans le cadre de la prime Covid à destination du secteur sportif, ce soutien pour la construction de nouvelles infrastructures montoises de hockey atteste à nouveau notre volonté d’aider au développement des clubs montois. Par ailleurs, il est à souligner la très bonne collaboration entre les acteurs de la Ville de Mons et le Club Ascalon en vue d’aboutir dans ce dossier", précise l’échevine des Sports. "Avec le Bourgmestre, nous espérons d’ailleurs la reprise du sport dans notre pays au plus vite, car il s’agit sans aucun doute d’un facteur d’épanouissement essentiel à notre vie quotidienne."

Pour rappel, cela fait quelque temps que le club de hockey, victime de son succès, cherchait un nouveau nid pour se développer davantage. Plusieurs pistes avaient été évoquées. C'est finalement près du Grand-Large, site dédié aux sports et aux loisirs, que l'Ascalon va ériger ses nouvelles infrastructures.