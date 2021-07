La Ville de Mons rachète la cellule qu'ils occupaient dans l'optique de redynamiser l'axe de la gare.

L'axe de la gare n'est pas connu pour être des plus attractifs à Mons. Et si d'ici quelques années, il devenait une artère particulièrement tendance, regorgeant d'artistes, artisans et autres créateurs? C'est manifestement le pari de la majorité PS-Ecolo.

Pour rappel, deux cellules vides de l'axe de la gare sont actuellement occupées par des créateurs qui y ont installé des ateliers éphémères. Les conditions sont avantageuses, puisque la Ville prend la location à charge auprès des propriétaires privés. D'autres cellules vides pourraient rejoindre ce projet Rhiz(h)ome mené en partenariat avec le Comptoir des Ressources Créatives (CRC). Mais le projet est éphémère. La location est généralement prévue pour un an.

Le collège vient toutefois de décider de racheter l'une des cellules occupées par des créateurs, de manière à pouvoir pérenniser l'atelier éphémère.