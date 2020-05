Le Get a Pinte sera tenu par les gérants du Cutshop, installé dans le piétonnier montois.

Après une arrivée remarquée au sein du piétonnier montois grâce au Cutshop, Adrien Everaerts et Najib Benatmane s’apprête à ouvrir un deuxième commerce en centre-ville. Pour ce deuxième projet, les deux amis ont jeté leur dévolu sur le bâtiment de l’Entre-fil, sur la place du marché aux herbes. Ils y développeront le Get A Pinte, un projet mixte de bar et salon de tatouage.

Si tout se passe comme prévu, l’établissement devrait ouvrir ses portes dans le courant du mois de juin. "C’est un projet auquel nous pensions depuis un moment et l’occasion d’acheter ce bâtiment sur la place du marché aux herbes s’est présentée. C’est cette opportunité immobilière qui nous a poussé à accélérer un peu les choses", expliquent les deux gérants.

Aujourd’hui, les travaux vont bon train. "Nous avons forcément pris un peu de retard dû au confinement mais ça avance. Dans un premier temps, pour limiter les coûts alors que ces travaux nous coûtent plus cher que l’achat du bâtiment, nous avions pensé garder certaines choses de l’ancien bar. Mais nous avons finalement décidé de repartir d’une feuille blanche."

Au rez-de-chaussée, on retrouvera donc un bar faisant la part belle aux bières artisanales. À l’étage, le Space Monkey Tattoo Shop prendra place. "Nous avions déjà organisé l’une ou l’autre soirée tatouage au Cutshop et Wach, le tatoueur, était sorti du lot. Il était intéressé par notre projet et cherchait justement à s’établir."

Pour les deux comparses, s’installer sur la place du marché aux herbes représente une réelle opportunité. "Nous espérons y attirer une clientèle un peu plus âgée, un public qui y venait il y a 10 ans mais qui ne s’y sent plus à sa place aujourd’hui. Le fait de proposer des bières artisanales et des cocktails devrait nous y aider. De notre côté, c’est aussi une façon d’avoir le Cutshop en journée et un lieu où notre clientèle peut migrer en soirée car l’ambiance y sera plus festive."

Insistons sur le fait que les deux enseignes – Cutshop et Get a Pinte – coexisteront. Pour mener à bien ce nouveau projet, Adrien Everaerts et Najib Benatmane ont pu compter sur un soutien financier de la ville de Mons. Dans le cadre du Fonds d’impulsion, ils ont bénéficier d’une enveloppe de 10 000 euros.