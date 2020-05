Amin Brikci veut que l'État récupère ces milliards d'euros pour aider les hôpitaux et les petits indépendants.

Le bar La vie est belge est situé sur la Grand-Place de Mons. Autant dire que la grande banderole que son gérant a déployée sur la façade de l'établissement ne passe pas inaperçue. Pointant les difficultés que traversent tant les hôpitaux que le secteur horeca en pleine crise du coronavirus, le message dénonce l'évasion fiscale.

Chaque année en effet, des milliards d'euros s'envolent vers les paradis fiscaux. "En 2019, uniquement pour la Belgique, quelque 790 entreprises ou personnes morales ont déclaré des versements de plus de 100.000€ hors de notre pays. Les destinations privilégiées de ces « exils financiers » sont les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan, les îles Caïmans, les Bermudes et le Turkménistan, entre autres", explique Amin Brikci, gérant de La vie est belge.

S'il est difficile d'avoir une évaluation précise des montants qui échappent à l'État, les estimations donnent malgré tout une idée d'un sérieux manque à gagner pour les finances publiques. " Il est difficile de dire combien l’État a perdu sur ces milliards, mais on pourrait imaginer un taux d'imposition tournant autour des 30%. Ce montant est énorme et invisible", poursuit Amin Brikci. "Il est impossible de chiffrer précisément son ampleur. De 7 milliards d’euros par an, selon la Banque Nationale de Belgique à 30 milliards, selon John Crombez, l’ancien secrétaire d’État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. À titre de comparaison, ces sommes équivalent au budget annuel de l’enseignement ou de la santé."

Des sommes qui échappent à l'État, mais qui pourraient pourtant être bien utiles pour affronter la crise du coronavirus. Amin Brikci pointe ainsi le manque de moyens des hôpitaux et des maisons de repos, estimant, comme le souligne le collectif Santé en lutte, que des vies auraient pu être sauvées si les financements avaient été plus importants. Le cafetier montois pointe également les difficultés des petits indépendants et considère les aides insuffisantes.

"En Wallonie, penser qu’une prime unique de 5.000€ suffira pour des mois de fermeture, c’est ne pas réaliser qu’une grande partie des commerçants et autres petites structures tenaient déjà leur activité à bout de bras. Une somme aussi dérisoire pour un laps de temps aussi long est simplement surréaliste", enchaîne Amin Brikci. Il rappelle que charges et loyers non reportables s'accumulent aux côtés d'autres charges et impôts qui peuvent être postposés, mais qui sont toujours dus. Si bien qu'à court terme, le cafetier craint la faillite de nombreux indépendants.

Rappelant notre devise nationale, l'union fait la force, le patron de la Vie est belge appelle soignants, indépendants, salariés, ouvriers, travailleurs précaires, retraités, chômeurs, étudiants – "tous dans le même bateau" – à se mobiliser pour exiger une plus juste répartition des richesses.

En février dernier, les journaux L'Echo et De Tijd rapportaient qu'au cours de l’année de déclaration 2019, les entreprises belges avaient transféré pas moins de 172,3 milliards d’euros de paiements vers les plus célèbres paradis fiscaux. Un montant bien au-dessus des 129,9 et 82,8 milliards d’euros de 2017 et 2016. La fraude fiscale est par ailleurs un sujet qui a vivement animé les débats lors de la précédente législature, l'opposition reprochant au gouvernement Michel un taux de récupération historiquement bas.