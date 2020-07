Une autopsie de plusieurs cadavres a révélé la maladie.

Ce samedi matin, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin a décidé d'émettre un arrêté en urgence concernant l’étang situé à l'avenue du Gouverneur Emile Cornez. Plusieurs cadavres de canards ont en effet été retrouvés ces derniers jours dans cet étang installé en bordure d'un quartier résidentiel. Ces décès mystérieux ont poussé les responsables de l'étang à demander une autopsie des cadavres. Ils ont finalement révélé un cas de botulisme.

Maladie rare et souvent fatale pour les oiseaux, le botulisme se manifeste par la faiblesse et la paralysie de l'animal. Sa prévention passe notamment, chez les animaux, par des aliments de bonne qualité. La cause est une toxine produite par les spores de la bactérie Clostridium botulinum. Ces spores peuvent rester longtemps inactives dans l'environnement. Dans les milieux chauds, humides et pauvres en oxygène créés par la décomposition des plantes et des cadavres, les spores germent, croissent et produisent la toxine qui s'attaque au système nerveux.

Considérant que le nourrissage -et en particulier le pain - a un impact négatif sur la santé des animaux, sur l’environnement et favorise le développement de maladies, des mesures strictes ont été prises pour cet étang. "L’eau de l’étang va être oxygénée afin de permettre son brassage et éliminer la bactérie", explique le bourgmestre montois. "L'accès et la pêche sont interdits à cet étang, jusqu’à la levée de l’interdiction."

De même, le nourrissage de tout animal aux abords de l’étang, en particulier les canards, est également interdit. "A noter que la même procédure sera prochainement d'application pour le parc du Waux-Hall."