Espace HP asbl existe depuis maintenant une dizaine d’années et propose aux enfants, adolescents et adultes atypiques des ateliers thématiques, des stages, des groupes de paroles mensuels, des conférences et des formations mais aussi des prises en charge individuelles ou encore des bilans et dépistages. Depuis peu, les équipes ont ouvert Atipik, un centre d’accrochage scolaire visant à lutter contre le décrochage scolaire, une problématique bien réelle amplifiée par la crise sanitaire.

Cette dernière n’est bien sûr pas neuve. Mais un constat se confirme au fil des années : il n’existe que peu de solutions, notamment pour le public HP. "Nous avons souhaité donner un nouvel axe à nos activités parce qu’au cours de ces dix dernières années, nous avons rencontré de nombreux jeunes qui ont du potentiel mais qui ne parviennent pas à exploiter celui-ci dans le cadre de leur parcours scolaire", explique Sophie Baudoux, coordinatrice du projet.