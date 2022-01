La situation n’a que trop duré pour les habitants de la rue du Trieu à Mons. Voisins d’un chancre vieux de plus de 15 ans, ces riverains n’en peuvent plus de voir la situation se détériorer au fil des années. Carrelages cassés, nuisibles ou encore humidité font partie des désagréments engendrés par le chantier qui ne trouve pas d’issue depuis près de 15 ans. Alors qu’un immeuble à appartements était prévu à l’origine, le lieu n’est plus qu’un terrain vague qui ne verra probablement jamais la construction de ce dernier.

Pour les voisins de ce chancre, cette situation a trop duré. "Nous avons reçu un recommandé nous expliquant les détails du projet en 2006", explique Damien, habitant de la rue du Trieu à Mons. "Des ouvriers sont venus, à l’époque, commencer les fondations avant de laisser le chantier à l’abandon. Plus de 15 ans plus tard, la situation n’a toujours pas évolué malgré les multiples lettres de réclamation envoyées à la Ville de Mons. Cette dernière y avait d'ailleurs fait suite permettant l’intervention d’ouvriers communaux afin de rendre les lieux plus salubres mais depuis lors, aucune issue n’est trouvée."

© D.R.



Alors qu’un immeuble à appartements était prévu à l’origine, les espoirs de le voir sortir de terre sont bien minces pour les habitants. "Il y a plus de 10 ans, nous avons entendu dire que la société en charge des travaux avait fait faillite", poursuit Damien. "Plus aucune avancée n’avait lieu sur le chantier. Les désagréments se sont toutefois multipliés. En plus des rats, de l’humidité est apparue dans notre habitation et une partie du carrelage est à refaire. Des agents étaient venus faire un état des lieux afin de pouvoir constater les dégâts mais je ne crains qu’aucune intervention en notre faveur ne verra le jour."

Le permis d’urbanisme étant octroyé depuis plus de 15 ans, les riverains s’étonnent qu’il soit encore valide. Son échéance permettrait peut-être d’enfin trouver une issue favorable. La Ville de Mons confirme "qu’un permis a été délivré pour la construction d’appartements mais qu’ils n’ont jamais été mis en œuvre. Le chantier est désormais un terrain vague. Nous allons nous renseigner sur la durée de validité du permis afin que les habitants puissent entrevoir une issue favorable."

Résignés, les riverains espèrent que l’échéance du permis d’urbanisme permettra à un nouveau projet de prendre place. Ils pourraient ainsi passer outre les désagréments engendrés par ce chancre vieux de plus de 15 ans.