L'initiative est proposée dans le cadre de Destination Mons.

La nouvelle devrait ravir tous les cinéphiles. Cet été, les Montois pourront profiter de projections en plein air puisque le festival international du film de Mons et le Plaza Art, avec le soutien du service cinéma de la province de Hainaut et la ville de Mons lancera "Les toiles estivales – cinéma en plein air." Un projet mené dans le cadre de Destination Mons.

Entre le 3 juillet et le 29 août prochain, les amoureux du septième art pourront prendre part à 18 séances spéciales en plein air, organisées dans la cour du Carré des Arts. Et autant écrire qu’il y en aura pour tous les goûts. Deux classiques du cinéma, à savoir Christine de John Carpentier et La Cité de la Peur sont par exemple au programme.

Dans les films plus récents, l’on retrouvera La Belle Époque, Il était une fois à Hollywood, le biopic d’Elton John Rocketman, I Feel Good, 1917, Au poste, Bienvenue à Marwen, Les Misérables, Jumbo, First Man, le Man 66’, l’Ile aux chiens ou encore Hors Normes. La jeunesse n’est pas oubliée puisque Mulan (le Disney original), Astérix et le secret de la potion magique et finalement À la poursuite de demain complètent la liste.

Très concrètement, puisque le cinéma doit rester une expérience de partage collective, toutes les mesures de sécurité de rigueur en pleine crise covid-19 sont prises. Du savon et des solutions hydroalcooliques sont prévues, les entrées et sorties sont séparées, les mesures de distanciation physique à respecter dans la file d’entrée et entre les sièges. Le paiement sans contact est à privilégier et le site et les chaises seront nettoyés avant chaque séance.

Les séances débuteront entre 20h30 et 21 heures, c’est-à-dire à la tombée de la nuit, et coûteront cinq euros. En cas de pluie, les projections seront délocalisées à l’auditorium Abel Dubois. Le programme complet avec les horaires sera disponible sur le site de Plaza-Art et du Festival de Mons et sur leurs pages respectives dès le 22 juin. Les réservations seront possibles par mail.