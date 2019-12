Le rappeur Ritchy Boy a privatisé le magasin de meubles pour tourner son clip.

Le magasin Ikea de Mons n'accueille pas que des clients intéressés par le mélange meubles, décoration, boulettes suédoises. Il y a quelques semaines, il s'est aussi transformé en plateau de tournage pour un clip de rap. C'est Ritchy Boy, jeune artiste belgo-congolais de 22 ans, qui s'est accaparé le rayon literie de la grande enseigne suédoise située sur le site des Grands Près.

Dans le cadre sa série de capsules intitulées #DansLaChambre, Ritchy Boy retombe en enfance et s'amuse à conquérir le cœur de "Layla". Au programme du clip : partie de cache-cache dans les rayons, course en caddie, et essayage de tenues façon "Pretty Woman". Le rappeur cumule déjà près de 65 000 vues pour ce clip sorti le jeudi 28 novembre 2019.

Ritchy Boy cumule désormais plus de 450 000 vues sur YouTube pour ses différents clips. Sur ce canal, où il compte pas moins de 10 000 abonnés, il a revisité les plus grands hits des années 2000 comme Lolita, premier Gaou,.. Fin 2019le jeune rappeur a lancé une série de capsules #DansLaChambre. Avec ce concept, l'artiste visite des chambres dans toutes ces déclinaisons (Ikea, Hôtel,...) pour y tourner ses clips.