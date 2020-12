Ces derniers mois, le Beffroi de Mons a habitué les Montois à de sympathiques concerts. Notamment en hommage au personnel soignant et à tous les acteurs de la lutte contre la Covid-19. Les airs populaires joués au carillon ont eu le don de redonner un peu de baume au coeur de chacun. Mais le concert prévu ce jeudi 24 décembre s'annonce encore plus magique.

En cette veille de Noël, le carillonneur Patrice Poliart incarnera le Père Noël et sera assisté d’une comédienne montoise. Celle-ci tiendra le rôle d’une régisseuse un peu étourdie qui aura besoin de l'aide des spectateurs pour envoyer leurs ondes magiques et faire venir le Père Noël jouera ensuite les plus beaux airs des fêtes de fin d’année.

Reconnu depuis 2016 par l'UNESCO en tant que Patrimoine immatériel de l'humanité, le savoir-faire des carillonneurs montois est tout simplement remarquable. Dès lors, la Ville de Mons a mis en place depuis le mois de mars des concerts mensuels, retransmis en live, afin que chacun puisse en profiter, dans le respect des mesures sanitaires. A l’approche des festivités de fin d’année, la magie des 49 cloches (dont dix qui datent encore du 17e siècle) et du carillon du Beffroi opéreront une nouvelle fois, en partenariat avec la chaîne de télévision locale Télé MB, le 24 décembre de 16h à 17h, par l’entremise du carillonneur Patrick Poliart.

Ce concert, composé d’une trentaine d’airs, se voudra une nouvelle fois participatif puisque le public sera invité à voter pour composer la playlist. La pré-sélection des chansons sera communiquée quelques jours avant la date de l’événement sur les réseaux sociaux de la Ville de Mons. Celles qui auront récoltées le plus de voix seront jouées.