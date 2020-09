"Soutenez le CHU Ambroise-Paré depuis votre fauteuil", c'est le message que lance l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie aux Montois. En effet, ce vendredi, ses musiciens se produiront au sein de l'hôpital pour un concert exceptionnel qui sera diffusé en direct sur Télé MB. Les patients pourront ainsi le vivre depuis leur chambre. Histoire de joindre l'utile à l'agréable, le concert a pour but de lever des fonds pour le CHU montois qui a dû consentir à de nombreux investissements tant humains que matériels pour faire face à la crise sanitaire.

"En tant qu’orchestre et qui plus est en résidence à Mons, il nous tenait à cœur de proposer notre soutien à l’hôpital de référence de notre région. Ses habitants ont d’ailleurs été parmi les premiers touchés en Belgique", explique Laurent Fack, directeur général de l’ORCW.

La démarche est accueillie avec une double dose de réjouissance par l'hôpital. "L’initiative de l’ORCW, soutenue par Télé MB, nous touche particulièrement. Nous sommes reconnaissants de cette marque de solidarité envers nos équipes qui ont montré tant d’efficacité, de persévérance et de courage pour prendre en charge nos patients. En plus de nous aider à lever des fonds, ils nous permettent aussi d’exercer notre rôle citoyen en diffusant au plus grand nombre un moment d’exception et de mieux-être", souligne Stéphane Olivier, directeur général du CHU Ambroise Paré.

La collaboration entre l'ORCW et Télé MB, qui diffusera une nouvelle émission, #Classique, se voit par ailleurs renforcée. "En tant que journalistes, nous étions aussi en première ligne et avons pu mesurer les difficultés, les craintes, mais aussi les succès et l’espoir des professionnels de la santé", commente David Flament, directeur général de Télé MB. "Diffuser ce concert en direct est pour nous l’occasion d’offrir à l’ensemble du personnel hospitalier, des patients, de leurs proches et aussi aux citoyens touchés de près ou de loin par ce virus une pause musicale apaisante au regard des derniers mois vécus."

Ce concert du 2 octobre sera aussi l'occasion de briser la glace avec le nouveau directeur musical de l'ORCW, Vahan Mardirossian. Ce pianiste et chef d’orchestre reconnu internationalement fera découvrir les plus grands classiques de Mozart, Tchaikovsky, Anderson et encore beaucoup d’autres. Notons enfin que le premier concert officiel de Vahan Mardirossian à Mons se tiendra le 23 octobre à Arsonic.