En cette période de fin d’année, les initiatives solidaires se multiplient. Du côté des Pianistes engagés, cette dernière se voudra musicale et au profit des enfants hospitalisés qui n’auront pas la chance de passer Noël dans leur foyer. Il s’agit d’une première édition mais à n’en pas douter, en cette période troublée, elle mettra un peu de baume au cœur aux spectateurs.

« Le concert est totalement gratuit mais nous espérons récolter un maximum de fonds pour l’association "Ce soir, c’est Noël », qui œuvre entre autres pour cette cause depuis presque 15 ans", explique John Joss, à l’initiative. "Le concert sera diffusé sur les réseaux sociaux ce jeudi 10 décembre, à 20 heures."

Quatre pianistes montois - Candice Hansen, Fanny Roucou, Julien Lejeune et John Joos – proposeront ainsi six morceaux enregistrés à la salle L’Arsonic pour un total de 30 minutes de concert. "Au total, on a environ 10 heures d’enregistrement. C’est de la très haute qualité, je pense que beaucoup seront impressionnés. Il y a des classiques et des compositions personnelles."

Pour cette première édition, John Joss et Philippe Englebert (Oké Production) souhaitaient donc œuvrer pour la bonne cause, mais pas seulement. "La culture est l’un des secteurs les plus touchés par la crise. Il s’agissait donc aussi pour nous de remettre l’expression culturelle sur le devant de la scène et d’offrir ces moments de détente, de plaisir aux citoyens."

Pour les organisateurs et les pianistes participants, pas de doute, il s’agira d’une véritable parenthèse dans un quotidien bien difficile. "Les artistes sont en souffrance, le citoyen aussi, plus encore lorsque la maladie et l’isolement s’invitent au menu…" Concrètement, ce jeudi, il sera donc possible de profiter du concert tout en versant un don, directement depuis la page de l’événement.