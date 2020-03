La séance se déroulera sans public, seuls les points urgents seront abordés.

La lutte contre le coronavirus touche tous les secteurs, y compris celui de la politique locale qui doit adapter sa manière de fonctionner. Le conseil communal de Mons, prévu mardi, n'est pas annulé. Mais la séance ne se déroulera pas comme prévu.

Après en avoir discuté entre eux, les différents chefs de groupe se sont effet mis d'accord pour une séance restreinte. Seuls les points essentiels et urgents de l'ordre du jour seront abordés. Les autres seront reportés. Les élus se sont par ailleurs mis d'accord pour reporter les motions et interpellations. Habituées aux séances s'étalant jusqu'à six heures, la Cité du Doudou va cette fois-ci connaître un conseil des plus courts.

La séance sera en outre interdite au public. Mais elle pourra toujours être suivie en direct sur la page Facebook de la Ville de Mons.

Notons enfin que les conseillers veilleront au respect des mesures de sécurité, avec notamment une distance d'au moins un mètre entre chaque élu.