L'organe souffle ses deux bougies. Marie Meunier dresse un bilan et ouvre des perspectives.

Un coup d'œil dans l'histoire de nos sociétés patriarcales démontre que l'égalité des genres se fraie de plus en plus un chemin dans les consciences. Mais ce chemin est long et il y a encore du travail à faire. À Mons, le CPAS a mis sur pied un Conseil Consultatif pour l'Égalité Hommes-Femmes (CCEFH). Il regroupe une quarantaine d'associations de terrain et souffle ce 20 janvier ses deux bougies

"Le conseil est divisé en trois groupes de travail. Un premier sur le harcèlement dans l'espace public, un autre sur la prostitution et un troisième sur les violences sexuelles", rappelle Marie Meunier, présidente du CPAS. "Depuis sa mise en place, toute une série de projets a pu voir le jour, comme le guide contre le harcèlement dans l'espace public qui propose des fiches thématiques pour savoir comment réagir si on est victime ou témoin de harcèlement. C'est un outil très pratique qui avait été imprimé en 300 exemplaires, à destination dans un premier temps des associations. Tout est rapidement parti si bien que nous avons lancé une réimpression et mis le document en ligne."

Face aux violences que peuvent subir les femmes, le CCEFH est également monté au front. "Le CPAS prend désormais en charge les frais médicaux et les frais de justice pour les victimes de violences sexuelles", poursuit Marie Meunier. "De plus, durant le confinement, les traditionnels services d'accueil étant fermés, Mons a été la première ville à mettre en place un système d'alerte dans les pharmacies pour les victimes de violences familiales. C'était le fruit d'une collaboration avec l'Union pharmaceutique du Hainaut occidental et central. Le dispositif a ensuite été développé dans toute la Wallonie."