Certains sont sans-abri, d'autres de simples marginaux qui aiment passer leurs journées dans les rues. Mais depuis quelque temps, il y a un endroit à Mons où ils ne peuvent plus s'asseoir comme ils en avaient l'habitude: c'est la St Artgallery, située à la rue d'Havré, à l'entrée de l'îlot de la Grand-Place. Un dispositif anti-SDF y a en effet été aménagé. Une grande plaque de métal empêche désormais de s'asseoir sur rebord de la vitrine.

Un dispositif qui choque les Anges de Mons, association qui vient en aide aux plus démunis. "Je peux comprendre que ces rassemblements ne sont pas idéaux pour l'image du centre-ville. Mais ça tombe au pire moment à l'approche de l'hiver et l'idée en elle-même me parait inhumaine", réagit Mohamed Aftouh des Anges de Mons. "Surtout, ce dispositif ne résout rien. Il ne fait que déplacer le problème ailleurs."

Du côté de la Ville de Mons, aucune autorisation n'a été demandée. Pas sûr même que cela soit nécessaire. C'est Alfredo Longo qui a pris l'initiative d'installer ce dispositif devant la vitrine de la galerie. L'artiste connu notamment pour son grand cœur réalisé à partir de cannettes explique pourquoi il a installé cette grande plaque de métal.

"Ce n'est pas nouveau, j'ai mis ça il y a plusieurs mois déjà", indique Alfredo Longo. "Il y a beaucoup de monde qui s'installait sur le promontoire, parfois même des familles pour manger avec leurs enfants. Et je devais constamment ramasser toutes sortes de déchets. Ça posait surtout un gros problème de visibilité pour les œuvres que nous exposons. Nous avions justement choisi cet endroit car il est bien situé et dispose de nombreuses vitrines. Si ceux qui passent dans la rue ne peuvent pas avoir un aperçu des œuvres que nous exposons, c'est impossible de travailler."

L'artiste montois explique aussi avoir tenté la sensibilisation avant de passer à une mesure aussi radicale. "Longtemps, j'ai discuté avec les habitués pour leur rappeler qu'il y avait des poubelles à proximité et qu'il ne fallait pas laisser ses déchets par terre. J'ai aussi expliqué que notre vitrine avait besoin d'être visible pour les passants. Le message passait bien, mais après quelques jours, ça repartait de plus belle", poursuit Alfredo Longo. "J'ai donc décidé d'installer cette plaque, comme je suis un peu bricoleur. Ça ne dénature pas la façade et beaucoup de commerçants m'ont félicité. Je sais que ça ne résout pas le problème de fond, mais en attendant, je me devais de défendre ma structure. Et je continue, régulièrement, à nettoyer les déchets qu'on trouve aux abords. Pour ceux qui vivent à l'intérieur de l'îlot de la Grand-Place, c'est encore pire."

Depuis quelques années, dans les grandes villes, des dispositifs anti-SDF fleurissent pour empêcher les sans-abris de squatter les bancs publics, l'entrée de grands commerces ou les stations de métro. Ces démarches font souvent polémiques et sont même parfois tournées en dérision. À Bruxelles par exemple, des "hackers urbains" transforment les dispositifs anti-SDF en mobilier accueillant. À Paris, la fondation Abbé Pierre décerne ses "Pics d'or" pas très gratifiants. À Mons, Alfredo Longo innove. Si les difficultés rencontrées par l'artiste sont compréhensibles, on pourra regretter qu'aucune autre solution n'ait été trouvée. La citation de Camus sur la vitrine de la galerie prend ainsi des allures d'oxymore: "La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent".