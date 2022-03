Alors que le Doudou 2022 se prépare, un autre dragon sera à l’honneur ce lundi dans la galerie des Grands Prés. Un dragon de chaussettes sera en effet mis en place, en partenariat entre les commerçants et l’asbl Inclusion, et ornera prochainement l’exposition d’Art Différencié "Art en Moi". Il sera exposé aux ateliers des Fucam du 30 avril au 22 mai 2022.

L’idée est née de la tradition de mettre des chaussettes différentes à chaque pied le 21 mars à l’occasion de la journée de la Trisomie 21. "L’école de Promotion sociale de la Province du Hainaut à Jemappes ont réalisé la structure du dragon. Dans le même temps, la galerie des Grands Prés installait un récolteur de chaussette", indique Loreline Hellin d’Art en Moi. "Ces chaussettes ont été ensuite travaillées en patchworks, d’une part par des personnes handicapées mentales adultes des institutions "le roseau vert" de Marchipont et de l’IMP Sainte Gertrude à Brugelette, d’autre part par le biais d’ateliers créatifs proposés dans les Grands Prés."

De ces initiatives est alors né l’évènement "Recycl’art for all", organisé dans le cadre de "Art for All". Une quarantaine de centres et parcs commerciaux se sont alors mis au défi de créer une œuvre d’art unique entre le 15 février et le 15 mars en développant leur propre projet. Celui des Grands Près sera donc visible ce lundi dès 13h.

Pour rappel, Inclusion ASBL milite en Belgique francophone pour la qualité de vie et la participation à la société des personnes avec un handicap intellectuel et de leurs proches, tout au long de la vie et quel que soit le degré de handicap. Elle propose des activités, sensibilise le grand public, crée des services et interpelle les responsables politiques pour faire de l’inclusion sociale une réalité.

Inclusion Mons Borinage organise depuis 2001, de manière biennale, une exposition d’Art Différencié dans le cloître des ateliers des FUCAM. L’édition 2022 aura lieu du 30 avril au 22 mai. Cette exposition est gratuite et peut être accompagnée de visites guidées.