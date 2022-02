Le projet artistique se veut collaboratif, local et amusant. Avec Art for All, le BLSC (Belgian Luxembourg Council for Retail and Shopping Centres) invite les centres commerciaux belges et luxembourgeois à donner vie à leurs espaces de shopping à travers des œuvres artistiques. A Mons, les Grands Prés ont décidé de prendre part au projet, avec l’art et la manière.