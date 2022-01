La success-story d'I-care a encore de beaux jours devant elle. Grâce à des solutions basées sur l'intelligence artificielle et le traitement de données, l'entreprise fondée à Mons en 2004 peut prédire plusieurs mois voire plusieurs années à l'avance des pannes industrielles. Cette technique innovante a permis à I-care d'apporter des solutions pour des machines aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, l'entreprise montoise emploie plus de 500 personnes, a des bureaux dans 11 pays et des clients dans plus de 55.

Et elle ne compte manifestement pas s'arrêter en si bon chemin. I-care vient de clôturer une nouvelle levée de fonds. Non seulement les 10 millions d'euros récoltés dépassent les attentes. Mais l'exercice a aussi vu 180 nouveaux employés se joindre aux 75 déjà actionnaires – certains depuis 2008 – pour investir dans leur entreprise.

“Notre objectif initial était de lever environ 3 millions d’euros lors de cette étape", explique Fabrice Brion, CEO d’I-care. "Et nous atteignons finalement le triple ! Je savais déjà que nos équipes étaient motivées par notre développement, mais je ne m’attendais pas à un tel succès. Une entreprise d’une telle taille dans laquelle un employé sur deux est actionnaire, je mesure à quel point c’est exceptionnel et je remercie avant tout nos équipes pour leur confiance !”

Les employés actionnaires ont investi en moyenne 35.000 euros par personne. Ensemble, avec les fondateurs, ils détiennent désormais 84% de l’entreprise. Forte de ce nouvel apport, l'entreprise montoise entend poursuivre sa croissance. "Nous voulons multiplier notre taille par 5 dans les 5 prochaines années", ajoute Fabrice Brion. Mais celui-ci souligne immédiatement qu’il ne s’agit pas de grandir pour le simple plaisir : “Sur un marché dont la taille va être multipliée par 4 en 5 ans, grandir nous permettra de rester fidèles à nos valeurs - performance, durabilité et respect de l’humain - et de rester maîtres de notre destin. C’est plus que jamais essentiel dans le contexte instable dans lequel l'économie évolue !”

Lauréat de l'Entreprise de l’Année en 2020, I-care est devenu un leader global de la santé des machines industrielles. Une place que les Montois ne comptent pas lâcher.