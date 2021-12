La Ville de Mons tient son budget pour l'année 2022. L'an dernier, il avait fallu puiser dans les réserves pour atteindre l'équilibre. Des réserves constituées pour les moments difficiles. La crise n'est pas terminée, mais les réserves sont vides. Aussi, pour 2022, c'est le Plan Oxygène de la Région wallonne qui permet d'atteindre l'équilibre à Mons.

Pour rappel, la Région a débloqué des montants importants sous forme de prêts via le CRAC pour soulager les finances communales mises à rude épreuve par les transferts de charges du fédéral. À Mons, en tenant compte des pensions du personnel statutaire, du financement de la zone de police, de l'explosion des revenus d'intégration sociale ou encore des effets négatifs du tax-shift, le total des charges héritées du fédéral pèse pour 13,4 millions d'euros sur le budget. Cette année, à travers le Plan Oxygène, la Ville pouvait emprunter jusqu'à 28 millions d'euros. Elle en prendra finalement 12 pour atteindre l'équilibre.

La bouffée d'air est nécessaire. Et si la Région wallonne intervient pour les intérêts et une partie du capital de ce Plan Oxygène, reste que la dette montoise s'alourdit. Pour autant, le bourgmestre n'est pas inquiet. "Grâce à notre bonne gestion, nous ne devons pas utiliser la totalité de l'aide qui est proposée, contrairement à d'autres grandes villes pour lesquelles ce ne sera pas suffisant", commente Nicolas Martin. "Mais il aurait été inconscient de ne pas saisir cette main tendue. Si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu des emplois en moins, des services à la population en moins et des taxes en plus. Il faudra passer par un refinancement structurel des communes. En attendant, l'aide nous est proposée sous forme de prêt. Ce n'est pas notre choix. Mais notre niveau d'endettement est largement maîtrisé. Et les seules dettes que la Ville a contractées jusqu'à présent, ce sont des investissements."

Des investissements, il y en a au menu de ce budget 2022. Le collège PS-Ecolo poursuit sur sa lancée depuis le début de la mandature. Pas de bling-bling, mais des projets qui répondent aux cinq grandes priorités que s'est fixées la majorité pastèque: sécuriser l'espace public, renforcer la politique sociale, redynamiser le centre-ville montois et Jemappes, renforcer les services et les investissements dans les villages du Grand Mons et assurer la transition écologique. Plus de 147 millions d'euros sont ainsi prévus au programme d'investissements pour 2022.

On pointera ainsi l'installation de nouvelles caméras urbaines, la relance d'un service pour les encombrants, la création d'un centre d'accueil de jour et de nuit pour les sans-abris, des premiers pas dans la reconversion des anciens laminoirs de Jemappes, le réaménagement des places de village, une enveloppe de 2,5 millions d'euros pour les pistes cyclables, la concrétisation du projet de la nouvelle école du Parc du Bois de Mons ou encore la rénovation des infrastructures du FC Havré.

"Ce budget est sérieux, mais il est aussi audacieux et ambitieux. Notre priorité, ce sont les citoyens montois. Nous le prouvons une fois de plus avec les investissements qui sont prévus. Et comme depuis le début de la mandature, le collège s'attache à ne pas aller dans la poche du citoyen. La fiscalité reste inchangée, alors qu'il y a la crise covid et le transfert des charges du fédéral. Certes, nous puisons dans le Plan Oxygène. Mais cette intervention est limitée, car depuis le début, nous sommes rigoureux", conclut Mélanie Ouali, échevine des Finances.

Le budget va être soumis au conseil communal lundi soir. La Ville de Mons doit par ailleurs revoir auprès du CRAC son plan de gestion. L'accouchement est prévu au printemps selon le collège.