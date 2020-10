Le long du boulevard Sainctelette à Mons a longtemps campé le bowling Le Garage. Une véritable institution qui devait son nom au concessionnaire Volvo qui occupait les lieux avant les quilles et qui a laissé tout autant de souvenirs aux Montois les plus anciens. Mais aujourd'hui, c'est un véritable trou qui perce l'alignement des façades le long du boulevard.

Et pour cause, le bowling, fermé depuis plusieurs années, a été complètement rasé. Il va laisser place à des logements. Ça s'active en effet sur ce chantier qui laisse découvrir un espace impressionnant courant derrière les maisons en front de rue. D'ici deux ans sortiront de terre trois lofts situés à l'arrière du site ainsi qu'un immeuble comprenant neuf appartements donnant sur la rue.

Le permis a été octroyé par la Ville de Mons il y a quelques mois, et les travaux battent leur plein à présent. "C'est une belle opération de revitalisation, car le bâtiment était vraiment en mauvais était et rompait le front de bâti", explique Maxime Pourtois, échevin de l'Urbanisme. "Le projet va permettre de reconstituer ce front tout en amenant une touche contemporaine et qualitative. Du point de vue architectural, nous aurons une réinterprétation moderne des maisons de maître historique."