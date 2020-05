"Mais papa, c'est quoi le Doudou" révèle les secrets et les anecdotes du folklore montois.

Saint-Georges et le Dragon ne fouleront pas les pavés de la Grand-Place de Mons le premier week-end de juin, mais rien n'empêche de se plonger dans l'ambiance du Lumeçon pour autant. Le nouveau livre de l'éditeur montois, Première ligne, tombe ainsi à pic. Dans sa collection "Mais papa, pourquoi?" paraît en effet un nouvel ouvrage consacré au folklore, "Mais papa, c'est quoi le Doudou?", écrit par Vincent Meurisse.

"On y retrouve les ingrédients qui contribuent au succès de la série", explique l'auteur-éditeur. "La première partie est la réponse loufoque et déjantée à la question du petit Julien qui demande ce qu’est le Doudou. Elle est illustrée de superbes dessins du talentueux Renaud Collin. La deuxième partie, la réponse de Maman, est plus riche et complète que d’habitude. L’histoire de la Ducasse, des origines à nos jours, est ici racontée simplement et justement. Cette partie, supervisée par Corentin Rousman, conservateur du Mons Memorial Museum, et illustrée de documents d’époque, lève le voile sur quelques mystères associés au Doudou : a-t-il par exemple toujours eu lieu à la Trinité ? Que veut dire le terme lumeçon ? Le Car d’Or est-il monté chaque année ? Julien va naviguer entre anecdotes fantasques et vérités historiques. Une référence pour les futurs combattants de la corde."

"Mais papa, c'est quoi le Doudou?" sort officiellement le 20 mai et pourrait toucher un large public. Le livre se prête à une lecture accompagnée pour les enfants de 4 à 6 ans. Il convient également à une première lecture pour les marmots âgés de 7 à 9 ans. Il pourrait même intéresser les adultes grâce à son deuxième niveau de lecture.

Pour rappel, les éditions Première Ligne ont été créées par un Montois, Vincent Meurisse, pour éditer des auteurs montois dont les livres sont mis en vente par des libraires montois. Avec ce nouveau livre, Première Ligne affiche encore plus fièrement son appartenance à la Cité du Doudou.