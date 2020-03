Une façon de sensibiliser le public à la déficience visuelle.

C’est une expérience plutôt unique que certains citoyens s’apprêtent à vivre. Le 12 mars prochain, ils dégusteront différents mets… Dans la plus totale obscurité. Le concept, proposé une nouvelle fois par l’asbl Les Amis des Aveugles, sera cette fois organisé dans le cadre bucolique du Salon des Lumières, installé rue des Manuy à Jurbise.

"Plus qu’un repas, venez vivre un moment gourmand et unique qui stimulera vos sens et illuminera votre imagination", annonce l’organisation. En effet, en se glissant dans la peau d’une personne malvoyante, les convives n’auront pas d’autre choix que de faire confiance à leurs autres sens, qui prendront le relais et apporteront inévitablement d’autres sensations.

En pratique, ce resto dans le noir aura lieu le jeudi 12 mars à 19h30, au Salon des Lumières. Pour 60 euros, les participants profiteront d’un apéro, d’une entrée, d’un plat, du dessert, le tout accompagné de vins, softs et cafés. Les réservations sont obligatoires. Plus d’informations via le 0470/81 32 01.