Le personnel soignant de première ligne actif sur le territoire montois était invité vendredi à se rendre au Lotto Mons Expo pour récupérer du matériel médical. La distribution est organisée par la Ville de Mons, à la demande du gouvernement fédéral, pendant deux journées.

Infirmiers indépendants, sages-femmes, aides soignants et dentistes peuvent recevoir vendredi au Lotto Mons Expo un "kit stratégique" de matériel médical dans le cadre de la crise sanitaire. Les caisses distribuées contiennent 400 gants, 50 tabliers de protection, une paire de lunettes et 1.000 masques buccaux chirurgicaux. Une deuxième journée de distribution sera organisée le 4 août pour les médecins généralistes et spécialistes. Les infirmiers à domicile salariés recevront, quant à eux, leur kit par l'intermédiaire de leur employeur.

Un millier de kits stratégiques seront ainsi distribués au personnel soignant de l'entité de Mons. "Le gouverneur de la province de Hainaut a chargé les communes de distribuer les kits stratégiques reçus du fédéral", a expliqué Christophe Mazza, chef de cabinet du bourgmestre de Mons. "Deux journées sont au programme, compte tenu du nombre important de kits à distribuer au personnel médical domicilié et actif sur le territoire de la ville de Mons." Deux journées supplémentaires devraient encore être organisées à la rentrée.