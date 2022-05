Un mur d’expression libre, c’est un mur où les graffeurs peuvent laisser libre cours à leur inspiration en toute légalité. À Mons, un nouvel espace dédié aux peintres à la bombe sera bientôt accessible : il sera situé au n° 5 de l’Avenue de la Sapinette, près du Grand Large.Ce samedi 14 mai de 10 heures à 20 heures, une “jam” de graffitis sera organisée à l’occasion de l’inauguration de ce nouveau mur d’expression libre. Une jam rassemble des graffeurs, qui, individuellement ou en groupe, s’expriment sur des murs mis à leur disposition.

Pour l’occasion, une vingtaine de graffeurs professionnels et de tagueurs seront ainsi présents lors de cet évènement qui sera également ouvert à tous ceux et celles qui veulent exprimer leur talent. Des informations concernant les différents murs d’expression libre existants et un stand de customisation d’accessoires par le graff seront aussi organisés.

Le Grand Large, avec son skate park et ce nouveau mur, est en train de devenir un lieu de culture urbaine et dédié à la jeunesse. Il s’agira du cinquième mur à Mons à la disposition des graffeurs. Ceux-ci sont clairement identifiés à l’aide d’une signalétique. Deux sont situés à Nimy : sur la route de Wallonie derrière la rue des Postes (chemin de halage) et à l’avenue des Tulipes, en contrebas de l’église. À Mons, un mur se trouve au niveau du n° 30 de l’allée des Oiseaux. Le dernier se trouve à Ghlin, dans le quartier du Festinoy, rue des Coquelicots. et un autre à Ghlin

La participation à l’inauguration du nouveau mur est gratuite. Un bar et de la petite restauration sont prévus. Pour plus d’informations, mel@ville.mons.be ou le 065/40.58.51.