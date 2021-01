Un nouveau parc public à Mons? C'est ce qui se profile du côté des Grands Prés où la Spaque poursuit ses travaux d'assainissement. Pour rappel, c'est un vaste terrain de 1,6 hectare en bordure de l'avenue des Bassins qui est nettoyé en profondeur.

En septembre, le chantier avait été mis à l'arrêt après la découverte d'engins explosifs datant de la guerre et comprenant notamment des bombes au phosphore. Mais les travaux d'assainissement ont pu reprendre ce mois-ci, après l'intervention de firmes spécialisées et du service déminage de l'armée.

À terme, l'endroit accueillera un nouveau parc public, déjà baptisé Parc des Expositions. Une zone dite "plage" sera ainsi créée le long de la Haine et sera équipée de jeux pour enfants et de modules de sport. Un bassin d’eau de maximum un mètre de profondeur sera construit au sud-ouest du site. Enfin, une voie pour mobilité douce, réservée aux piétons et aux cyclistes, traversera le site d’ouest en est, le long de l’avenue des Bassins. Évoquant le dossier lors du dernier conseil communal, l'échevin des Travaux a indiqué que le projet serait attribué cette année et que les travaux du parc devraient commencer à l'automne prochain.