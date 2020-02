Alexandre Dewaide succède à Vincent Crépin et aura pour mission de pérenniser l'événement.

L'ASBL qui organise les Feux de la Saint-Jean à Mons souffle ses 30 bougies cette année et s'offre un nouveau président au passage. Alexandre Dewaide succède ainsi à Vincent Crépin qui a tenu la barre de l'association durant 4 ans.

Trentenaire, montois, amoureux de sa ville et de sa culture, Alexandre Dewaide ne débarque pas en terre inconnue. Ami de longue date de plusieurs organisateurs des Feux de la Saint-Jean, il en intègre le comité en septembre 2018, emporté par l'engouement général. Alexandre Dewaide a ainsi pu prendre ses marques durant plus d'un an et mesurer toute l'ampleur d'un événement autour duquel s'affairent près de 800 personnes.

De nombreux défis attendent le nouveau président. Il lui faudra tout d'abord stabiliser la pérennité des Feux de la Saint-Jean et son comité. On se rappelle que l'an dernier, la tenue de l'événement avait été compromise alors que l'ASBL s'était vue privée d'un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un arrangement avait alors pu être trouvé avec la Ville de Mons pour éviter que l'édition 2019 des Feux tombe à l'eau. Dans la foulée, l'événement s'est même offert une édition hivernale.

Alexandre Dewaide espère à présent pouvoir remettre le dossier sur de bons rails pour les prochaines années à venir. "Nous avons introduit une nouvelle demande de subsides auprès de la ministre de la Culture pour ce qui concerne l'éducation permanente et les arts de la rue. Nous espérons que l'issue sera favorable", indique le président.

Dans sa vision future des Feux, Alexandre Dewaide aspire également à accroître le développement durable de l'événement, en agissant plus largement que sur l'aspect écologique. "Il s'agit de concentrer les efforts sur les aspects économiques et sociaux liés au développement durable, tels que la programmation musicale avec des artistes de la région, les arts de la rue et la collaboration constante avec l'associatif local", conclut le nouveau président.