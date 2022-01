Il y a quelques jours, Maxime Pasquini annonçait la fermeture de son établissement, Yogorino, situé en centre-ville à deux pas de la Grand-Place. Une décision que le gérant a prise non sans y avoir réfléchi, afin de se consacrer à sa passion pour la musique. Le premier album de son groupe, Leslie Louise, baptisé Home Again, sortira ce mercredi 2 février. Un premier single est déjà sorti, un deuxième sera disponible ce lundi.

"C’était une décision à prendre, elle n’a pas été évidente mais on sent qu’il y a quelque chose, que ça peut fonctionner", explique Maxime Pasquini. "On a décidé de se donner les moyens d’y arriver. On a tous des projets à côté mais Leslie Louise reste le principal, on défend vraiment quelque chose, le degré d’investissement est totalement différent. De mon côté, j’ai par exemple un groupe de cover mais avec lui, c’est plus léger, c’est une manière de s’amuser et de multiplier les scènes."