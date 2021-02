Six plasticiens et deux couturiers de la région de Mons ont désormais un toit pour exercer leur art dans de bonnes conditions. Et c'est dans une cellule vide de l'axe de la gare que cet atelier éphémère a pris ses quartiers dans le cadre du projet Riz(H)ome mené par le Comptoir des Ressources Créatives (CRC) avec le soutien de la Ville de Mons.

Pour rappel, en octobre, le collège communal avait indiqué son intention de mettre à disposition de créateurs des cellules vides qui jonchent l'axe reliant la gare au bas du piétonnier. Le quartier a longtemps eu mauvaise réputation, et elle n'était pas usurpée. Mais depuis le début de la mandature, le collège s'active à lui redonner des couleurs avec la mise en place des brigades PUMA pour l'aspect sécuritaire et le développement de projets comme Riz(H)ome visant à redynamiser cet axe stratégique du centre-ville.