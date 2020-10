Si la technique n'a pas fait défaut, certains échanges par écran interposé ont été houleux.

C'était une première dans la Cité du Doudou. Mercredi soir, le conseil communal s'est tenu par visioconférence. Sur le plan technique, la séance s'est parfaitement déroulée. De quoi inspirer les communes qui, avec parfois moins de conseillers, estiment que la démarche relève de la mission impossible. Mais comme pratiquement tout conseil communal qui se respecte à Mons, la séance ne s'est pas déroulée sans heurts.

Elle s'est ouverte sur l'exclusion de John Joos du groupe PS. Durant plus d'une heure de débats, celui qui siègera désormais comme conseiller indépendant est revenu sur sa conception de la démocratie, manifestement incompatible avec la logique de groupe des partis traditionnels. Il a aussi répondu aux reproches que lui avaient adressés ses anciens partenaires socialistes. "Comme tout le monde, j'ai pu commettre des erreurs. Mais je n'ai pas commis de faute", a conclu John Joos en indiquant être heureux de quitter le groupe PS de la sorte, fidèle à ses engagements.

Après une heure de discussions, alors que les élus abordaient le reste de l'ordre du jour, la retransmission a dû être interrompue! Marie Meunier et Georges-Louis Bouchez ont en effet demandé le huis clos sur un point concernant la création de postes de premier directeur et de directeur pédagogique au CPAS. Pour le leader de Mons en Mieux, cette création devait répondre au besoin d'offrir une promotion à un membre du personnel qui n'a pas les diplômes nécessaires pour occuper la fonction de directeur. Ce que la présidente du CPAS a formellement démenti. Mais impossible de poursuivre les discussions sans citer des personnes. Or, c'est interdit en séance publique. La retransmission du conseil a donc dû être interrompue pour permettre aux élus de débattre à huis clos. Elle a pu reprendre quelques minutes plus tard.