Plusieurs rues ont longtemps été coupées à la circulation.

Les pelleteuses, les disqueuses, les marteaux piqueurs et les ouvriers ont enfin quitté le quartier de la rue de la Terre du Prince, à deux pas du piétonnier de Mons. Et c'est l'ensemble d'un vaste chantier de rénovation qui s'est achevé il y a quelques jours. Il est désormais à nouveau possible de circuler dans la rue Samson, la rue de la Terre du Prince, la rue de la Réunion et la rue des Sœurs grises.

(...)