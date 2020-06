En plein débat sur les crimes du colonialisme, des Montois rendront hommage à Patrice Lumumba.

Alors que le débat sur les statues de Léopold II fait rage, le 26 juin sera célébré le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Des Montois ont voulu marquer le coup. Ils prévoient un petit rassemblement devant l'Hôtel de Ville de Mons. Il y a quelques années justement, alors que l'héritage colonial animait les discussions, les autorités communales avaient décidé d'y placer une plaque en hommage à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo, juste en dessous d'une autre plaque, plus ancienne, saluant les colons belges et les missions d'exploration.

Réalisateur de Caoutchouc rouge, rouge coltan, Jean-Pierre Griez a eu l'idée de ce rassemblement. Il a très vite été rejoint par d'autres associations qui ont relayé l'appel sur les réseaux sociaux. "Il était prévu que le film tourne dans plusieurs écoles à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Congo", explique le réalisateur. "Le confinement et la fermeture des écoles ont bousculé le programme et la projection du film a été reportée. Mais je trouvais dommage de passer à côté de l'anniversaire de l'indépendance sans rien faire. Surtout dans le contexte actuel. Il y a tout un débat sur les crimes du colonialisme. Il y a un mouvement international contre le racisme. Nous ne pouvions pas ignorer cet anniversaire hautement symbolique."

Si les rassemblements restent interdits, les organisateurs ont envoyé vendredi un courrier aux autorités locales pour les avertir de leurs intentions. Ils comptent par ailleurs prendre toutes les dispositions nécessaires, avec port du masque et respect des distanciations entre les participants. "Ce ne sera pas un grand rassemblement, il y aura moins de monde que le vendredi soir au Marché aux Herbes", sourit Jean-Pierre Griez. "Plutôt que des prises de parole successives, deux personnes devraient lire dans son intégralité le discours de Patrice Lumumba. On en connait généralement quelques phrases. Mais tout son discours qui marque la fin du pillage, de l'exploitation et des discriminations est très intéressant."