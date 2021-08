Qui dit congés d’été dit bien souvent stage pour les enfants. Si la variété ne manque pas, du côté du Cirque du Doudou, on a fait le choix de proposer un stage tout à fait unique dans la région. En collaboration avec la compagnie française Epissure, spécialisée dans les spectacles d’acrobatie aérienne, la structure propose aux participants une initiation au trapèze volant. Une discipline de voltige qui nécessite d’imposantes infrastructures.

Ce n’est pas la première fois que le Cirque du Doudou se lance dans cette aventure. Mais chaque année, le succès est au rendez-vous. "Les demandes sont nombreuses et je pense que le covid a joué un rôle, les parents ressentent le besoin d’occuper leurs enfants", explique Agnès Hublet, directrice de l’asbl. "Tous nos stages sont complets. Pour le trapèze volant, nous accueillons deux groupes de 12 et 14 personnes enfants. Et en soirée, nous avons un groupe de 12 adultes."

La discipline est accessible dès l’âge de 8 ans. "Il ne faut pas de prédisposition particulière, hormis le fait d’être un peu sportif et ne pas peser 200 kilos ! Nous proposons un stage tous niveaux. Certains découvrent le trapèze, d’autres s’y sont déjà essayés au cours de ces dernières années. C’est vraiment un stage qui se déroule dans une atmosphère cirque, dans une ambiance très bon enfant." Compte tenu de l’imposante structure, le stage doit se dérouler en extérieur.

"La météo n’a pas été de notre côté ce lundi mais les enfants ont malgré tout pu s’y atteler en matinée. Et en soirée, les adultes ont évité l’orage. Nous serons contents de pouvoir profiter de conditions plus clémentes dans les prochains jours." Depuis quatre ans maintenant, le Cirque du Doudou collabore avec la compagnie française. "Nous étions les premiers francophones à faire appel à eux pour bénéficier de leurs installations", ajoute Agnès Hublet.

Si la découverte de ce sport atypique pourrait faire naitre des vocations, il faudra cependant accepter de poursuivre le chemin du côté de Bruxelles. "Dans la région, il n’existe aucune structure permanente. Il faut un bâtiment suffisamment haut, de 10 à 15 mètres de hauteur, pour prétendre accueillir les installations. Et en extérieur, la météo belge rend les choses compliquées." Cette semaine, c’est donc bien à l’extérieur du bâtiment du cirque du Doudou que le stage est organisé.