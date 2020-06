Pour les élèves de 6e primaires, la transition se fera dans un contexte très particulier, ce qui peut être source de stress.

La transition entre l’enseignement primaire et secondaire est rarement aisée. Pour beaucoup d’élèves, elle est même source d’angoisse. Que dire alors de toutes ces petites têtes blondes qui vivent une fin d’année chamboulée et qui n’ont pu aller au bout de leur cursus primaire ? Pour ceux-là, la rentrée scolaire de septembre prochain sera plus particulière encore.

Afin de les aider au mieux à se préparer à ce changement, Vanessa Martin organisera en août un stade de deux jours. Objectif, armer l'enfant des outils nécessaires afin de gérer son journal son classe, planifier ses journées pour trouver l’équilibre entre sa vie d’élève du secondaire et ses activités extra-scolaires, découvrir son profil d’apprenant ou encore trouver le chemin vers l’autonomie.