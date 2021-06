Dans la Cité du Doudou, l'asbl Pro Vélo aura bientôt un quartier général digne de ce nom et ouvert à tous. L'association va en effet investir une partie de l'ancien commerce Dutrieux à la rue de la Petite Guirlande avec le soutien de la Ville de Mons pour y développer un hub vélo.

Concrètement, l'asbl va y créer un lieu unique et convivial qui rassemblera toute une série de services liés à la pratique de la petite reine. On pourra y louer ou y acheter des vélos, il y aura un atelier de réparation et une boutique d'accessoires, l'asbl y organisera même des formations et des conférences. Bref, ce sera the place to be pour tous les adeptes du vélo.

Deuxième du genre en Wallonie après celui de Liège, ce hub devait initialement prendre ses quartiers dans la nouvelle gare de Mons. Mais le local prévu au sous-sol manquait de visibilité aux yeux de l'association. Un accord a donc été trouvé avec la Ville pour que Pro Vélo occupe une partie du bâtiment de la Petite Guirlande, dont les ateliers situés à l'arrière donnent sur la rue de Bouzanton.

"La moitié de la surface sera occupée par des créateurs et Pro Vélo occupera l'autre", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "L'association garantir le payement d'un loyer de 1500 euros sur un total de 3000 euros pour la Ville. C'est donc une bonne opération qui s'inscrit en outre dans la démarche globale que nous avons entreprise afin de redynamiser l'axe de la gare. Nous espérons par ailleurs que l'installation de Pro Vélo dans cette cellule vide servira de locomotive et d'incitant à d'autres projets de qualité."

De son côté, Charlotte De Jaer se réjouit de la concrétisation de ce projet qui fait la part belle à la mobilité douce. "Ce sera une belle vitrine pour un tel projet, stratégiquement situé sur l'axe entre le centre-ville, la gare et le site des Grands Prés. C'est inédit et nous espérons que cela contribuera à améliorer la pratique du vélo et à soutenir le travail que fait cette asbl dynamique", conclut l'échevine de la Mobilité.