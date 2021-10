Plusieurs fois par an, l'arrivée de gens du voyage défraie la chronique à Mons. Bien souvent, les communautés de passage dans la Cité du Doudou installent leurs caravanes sur des terrains qui ne sont pas vraiment destinés à jouer les aires de campement. Le site Geothermia est un lieu régulièrement privilégié, il l'est d'ailleurs encore ce moment. Parfois aussi, un jeu du chat et de la souris s'installe entre les autorités et les nomades, ces derniers quittant un site pour s'installer sur un autre où il leur est à nouveau demandé de déguerpir.

Mais la situation est amenée à changer. La Ville de Mons va en effet aménager un terrain situé à Jemappes, derrière le MediaMarkt. Elle était l'une des rares communes à avoir répondu à un appel à projets de la Région wallonne. Mons va ainsi toucher un subside de 500.00 euros pour un budget total de 1,3 million d'euros. L'aire comportera 50 emplacements de 200 m2 avec un accès à l'eau et l'électricité. On y trouvera aussi deux blocs sanitaires avec chacun dix cabines de douche/WC.

Un terrain pour accueillir les gens du voyage, on en parlait depuis des lustres à Mons. Une solution temporaire avait été trouvée dans le zoning d'IDEA à Ghlin. Mais le site était rarement prisé par les gens du voyage. En effet, les intempéries le rendaient rapidement impraticable. Le nouveau site sera pour sa part stabilisé par des dalles alvéolaires, avec une allée centrale en pavés béton et des aires en gazon. L'accès sera en hydrocarboné. Le site sera par ailleurs agrémenté d'un éclairage et d'arbres, ainsi que par une petite aire de jeux pour enfants. Une clôture sera également placée autour du terrain pour le sécuriser.

Pour la Ville de Mons, l'objectif est de répondre aux besoins des gens du voyage. Mais aussi d'éviter tous les désagréments que peuvent entraîner les occupations sauvages de terrains inadéquats. On se rappelle qu'au printemps dernier, une partie de Ghlin s'était trouvée privée d'eau parce qu'une communauté avait détourné de façon cavalière un captage de la SWDE. "Nous voulons faire en sorte que l'accueil soit mieux régulé", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "Aujourd'hui, les gens du voyage arrivent généralement sans prévenir pour s'installer sur un terrain qui n'est pas adéquat. On saisit l'huissier pour leur demander de partir. Mais selon la loi, ils sont autorisés à rester là où ils sont s'il n'y a pas de terrain ad hoc à proximité. Dorénavant, les gens du voyage pourront s'installer sur un site approprié. L'occupation sera mieux encadrée, que ce soit pour le paiement de l'eau, de l'électricité ou de la collecte des déchets. Et si certains ont tout de même l'idée de s'installer ailleurs, l'ordre d'expulsion pourra être effectif, car il y aura désormais un terrain approprié."

Les travaux devraient commencer en 2022. Le terrain ne sera peut-être pas encore prêt pour le prochain été, mais il devrait l"être pour celui de l'année 2023.