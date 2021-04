Depuis plus d’un an, la crise sanitaire met davantage en danger des femmes et des enfants. Alors que les chiffres concernant les violences au sein des familles ne cessent de s’accentuer d’année en année, les divers confinements ont grandement impacté la situation. Face à cet accroissement renforcé par le coronavirus, le V.I.F a tenu à augmenter sa capacité d’accueil.