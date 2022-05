Artistes et restaurateurs vont donner vie au My Little Italie Village du 3 au 5 juin.

Il flottera littéralement de doux parfums transalpins à la Maison Folie du 3 au 5 juin. Bien ancrée dans son terroir montois, la Biennale d'art et de culture ne pouvait faire l'impasse sur ce qui constitue un pilier de son patrimoine depuis les accords "charbon" signés il y a 75 ans. My Little Italie Village va donc prendre ses quartiers dans la Cité du Doudou pour une expérience inédite mariant la gastronomie et les arts de la scène.

Concoctée par Rosario Amadeo et Franco Lombardo, une immersion dans la Botte des années 50 attend les visiteurs. Ils pourront en outre s'essayer à quelques pas de tarentelles sous la houlette de Toto Gueli et ses danseuses, passer un casting pour le Parrain 4 dans un décor reconstitué, se plonger dans l'ambiance du carnaval de Venise ou encore siroter l'apéro au milieu d'une myriade de Vespas.

Au programme également, le docu-fiction My Little Italie mettant en scène trois "nonnas" de la région de Mons face à trois chefs. À travers des repas concoctés à quatre mains, ce touchant casting interroge l'héritage des recettes ancestrales de la cuisine italienne qui ont fait leur apparition sur notre territoire il y a 75 ans. Chef du restaurant montois Pane e Olio, Angelo Galasso a pris part à cette aventure. "C'était un vrai bonheur de rencontrer nonna Giovanna et de partager ses recettes de cuisine", confie le chef. "Elle me parle de son passé, de l’immigration italienne, de ses quelques souvenirs d’enfance en Italie avant un long voyage vers la Belgique. Un témoignage émouvant. En arrivant ici il y a quinze ans, je n’ai pas connu cette vague d’immigration, le charbonnage, la mine et cette période d’intégration si difficile. Toutefois sa façon de faire les choses et ses gestes me sont familiers."

Au Little Italie Village installé à la Maison Folie du 3 au 5 juin, Angelo Galasso déplacera sa cuisine pour proposer un menu inédit. Et la nonna Giovanna ne sera pas bien loin, c'est elle qui s'occupera des mises-en-bouche. Le chef du Pane e Olio assurera la suite dans ce restaurant éphémère avec notamment un risotto cacio e pepe à la truffe, une tagliata de bœuf cuit à basse température ou encore une version revisitée d'une pâtisserie typique du Salento. De quoi faire saliver les gourmets. Attention, pour assouvir ce fantasme gastronomique, réservation obligatoire sur le site de Pane e Olio.

Notons enfin une exposition du journaliste et éditeur René Sépul. Il a consacré un livre aux liens entre l'immigration italienne et la gastronomie. À travers le portrait d'Italiennes et d'Italiens, descendants de migrants arrivés à la suite des accords "charbon", l'expo fera découvrir une série de souvenirs et de recettes désormais bien ancrés dans notre plat pays.