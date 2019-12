Il y a des petites attentions qui n'ont pas de prix. Marc et Benjamin, deux personnes sans domicile fixe qui vivent à Mons, pourront en témoigner. Il y a quelques jours, ils ont fait une rencontre pour le moins inattendue. Un jeune motard inconnu les a accostés pour leur offrir un cadeau de Noël. "Je voulais faire un petit geste pour les personnes qui ne peuvent pas fêter Noël comme elles le voudraient", explique Quentin Leroy, le mystérieux motard qu'ont rencontré les deux sans-abris montois.

Fan de moto, Quentin est aussi vidéaste amateur. Il ne se balade d'ailleurs jamais à moto sans allumer sa caméra portative fixée sur sa poitrine. Il en a donc profité pour filmer ces deux rencontres fortuites pour ensuite partager la vidéo sur les réseaux sociaux et sur Youtube. "En plus de leur offrir une petite attention, je voulais surtout montrer le vrai visage de ces personnes, qui pour beaucoup, sont très mal vues. N'ayez pas peur de leur dire bonjour et de leur parler !", clame le jeune Youtubeur surnommé Reazenn.

Le Boussutois a en effet pris le temps de discuter longuement avec ces deux hommes. "C'est la vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à tourner", confie-t-il. "La rencontre avec ces personnes était vraiment chouette. Je ne les connaissais pas et on s'est parlé comme si on était potes. Une fois qu'on apprend à les connaître, on se rend compte que ce sont des personnes très sympathiques. Pourtant, peu de gens osent leur parler ou même juste leur souhaiter de bonnes fêtes. Or, ce sont des humains avec un cœur."

Quentin Leroy a déjà fait parler de lui via une autre vidéo tournée en août dernier. Le motard avait sauvé la vie d'un chaton perdu au milieu de la bretelle de montée d'autoroute vers le R5, à hauteur de Frameries et Cuesmes. Sur Facebook, sa vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois ! Et le chaton a finalement pu retrouver une nouvelle famille adoptive quelques jours plus tard.

Dans le même style, l'association les Anges de Mons a aussi assuré une distribution de petites attentions aux plus démunis. Le Père Noël est venu leur déposer des cougnous ce mercredi.