Black Track a été lancée officiellement ce mercredi par une Boussutoise aujourd'hui installée en France.

Il aura fallu près de deux ans de réflexion, de recherches et de développement pour que le projet Black-Track voit le jour. La naissance a finalement eu lieu ce mercredi, avec la mise en ligne de l’application en France et en Belgique, sur l’IOS et Androïd. Celle-ci est brevetée et se présente comme un réseau social participatif reposant sur le monde journalistique puisqu’elle propose aux internautes de se plonger au cœur des plus grands cold-cases de l’histoire.

Xavier Dupont De Ligonnès, Maddie McCann, le dépeceur de Mons, Sabine Dumont, Robert Kennedy, le Dahlia Noir, Elisa Lam mais aussi le MH370 ou encore la recherche de l'identité de l’homme au masque de fer sont des affaires qui figurent sur Black-Track. "Nous aimons les choses non-conventionnelles et nous nous demandions comment sortir des sentiers battus", expliquent Gina Ranalli et Daniel Giabiconi, concepteurs.

"Nous nous intéressons beaucoup à l’actualité, aux affaires non résolues. Tout est parti de là. Nous avons eu l’idée de développer une application qui permettrait à chacun de se replonger dans ces dossiers tout en découvrant les lieux qui ont parfois été le théâtre de ces faits et qui sont parfois à deux pas de chez eux." Tout en respectant les familles évidemment et sans volonté de se substituer au travail d’enquête de la police et de la justice.