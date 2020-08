Deux Montoises ont créé une nouvelle association qui mène des actions en faveur de l'environnement.

Cette armée-là n'est pas une grande muette. À Mons, deux sœurs ont créé une nouvelle association, Army of Nature, qui mène diverses actions de sensibilisation en faveur de l'environnement.

Avec d'autres personnes sensibles à la nature, Alex Vega Lynn et Romane Vega ont mené ces dernières semaines plusieurs opérations de ramassage de déchets sauvages dans la région de Mons. Elles profitent également de leurs talents dans l'audiovisuel pour réaliser des reportages mettant en valeur des producteurs locaux et l'agro-écologie. Sur la page Facebook de leur organisme, elles distillent des informations utiles pour changer ses habitudes.

"Le but est d'aider à changer les mentalités et les modes de vie, aider l'humain à réduire sa consommation industrielle", explique Alex Vega Lynn. "Beaucoup ne savent pas comment s'y prendre, car nous sommes constamment mitraillés de publicités et d'informations. Et ce n'est pas évident de faire le tri dans tout ça. Nous-mêmes, nous apprenons en échangeant avec les autres. Nous sommes en contact avec d'autres organismes en Belgique et à l'étranger, et nous partageons nos expériences de manière enrichissante."