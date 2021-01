Les secteurs culturels et créatifs sont pratiquement à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Aussi, l'appel à projets "Rayonnement Wallonie" avait suscité pas mal d'enthousiasme dans le milieu. Un montant total de trois millions d'euros était à répartir sur base de projets susceptibles de "faire rayonner la Wallonie". 659 candidatures ont été introduites auprès du fonds ST'ART à qui le gouvernement wallon a confié le pilotage de l'opération.

Beaucoup d'appelés, mais pas assez d'élus. L'appel à projets se divisait en trois catégories. Pour la première, celle des talents émergents, des bourses allant de 5.000 à 40.000 euros étaient octroyées. Quelque 458 candidats ont tenté leur chance avec des projets qui pouvaient toucher à la musique, au jeu vidéo, au cinéma ou encore à l'artisanat. Une trentaine ont été retenus. Et parmi les lauréats, on retrouve Anne-Sophie Charle. Elle vient de lancer une gamme de produits cosmétiques issus de la vigne. Mais ce qui fait sourciller Opaline Meunier dans les colonnes de nos confrères de la Province, c'est qu'Anne-Sophie Charle est l'ancienne cheffe de cabinet d'Elio Di Rupo. Or, en tant que ministre-président wallon, Elio Di Rupo présidait aussi le jury de l'appel à projets "Rayonnement Wallonie."

Évidemment, Anne-Sophie Charle ne doit pas porter sa collaboration passée avec Elio Di Rupo comme un fardeau. Comme n'importe quelle entrepreneuse, elle peut prétendre à des aides publiques. La porte-parole du fonds ST'ART explique d'ailleurs à nos confrères de la Province que le dossier de la candidate montoise était d'un très bon niveau et qu'il a été sélectionné en présence d'une vingtaine d'assistants ayant appliqué une grille d'évaluation reprenant 21 critères. Le jury présidé par Elio Di Rupo et comprenant cinq autres membres a ensuite tranché parmi les dossiers sélectionnés.

Elio Di Rupo aurait-il dû faire un pas de côté? Légalement, ce n'est pas un membre de sa famille qui est impliqué et il n'y a pas de conflit d'intérêts. Reste que la liste des lauréats fait grincer des dents, notamment parmi les candidats malheureux. "Nous sommes nombreux, issus secteur privé, à avoir rentré des dossiers. En Belgique, une bonne partie du secteur culturel est subsidiée. Et, tant mieux pour eux, la plupart des subsides ont été maintenus pendant la crise", nous confie un entrepreneur qui a tenté sa chance sans succès. "Pour le secteur privé, c'est plus difficile. Avec l'activité à l'arrêt, il n'y a plus de revenus. Et beaucoup espéraient que ce fonds pourrait les aider à développer des projets. Voir des dossiers comme Décrocher la lune ou Métamorphoses, qui touchent déjà des subsides, en toucher encore, ça n'a aucun sens."

Ils sont donc quelques-uns à se poser des questions sur l'attribution des bourses de l'appel à projets "Rayonnement Wallonie." "C'est difficile de prouver qu'il y a du favoritisme ou du pistonnage. Personnellement, je suis interpellé quand je vois la liste des lauréats, alors que je sais qu'il y a d'autres bons dossiers qui n'ont pas été retenus. Idéalement, il faudrait plus de transparence. Il faudrait que tout le monde puisse accéder aux dossiers, ça enlèverait les soupçons de favoritisme", conclut notre candidat malheureux.