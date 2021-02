Pour certains, l'heure est au défi avec l'opération Février sans supermarchés. Mais des supermarchés, la Belgique en comptera 4.000 en 2021. Ironie du sort, l'information est tombée il y a quelques jours et pousse notre pays à battre des records. Selon le magazine Gondola, nous compterons bientôt autant de ces magasins qu'aux Pays-Bas où la population est bien plus nombreuse.

Alors que la promotion des produits locaux et des circuits courts a de plus en plus le vent en poupe, les supermarchés se font de plus en plus nombreux. Étrange paradoxe qui s'explique en partie par la difficulté de changer les modes de consommation. Offrant tout à portée de main, les supermarchés sont bien souvent incontournables pour les consommateurs toujours dans le rush. D'ailleurs, les producteurs locaux avaient connu une demande beaucoup plus importante durant le confinement, quand beaucoup avaient plus de temps libre, avant de retrouver une vitesse de croisière qui ne demande qu'à monter en puissance.

Pour appuyer cette montée, le Service du Développement économique de l’Agriculture de la Ville de Mons a décidé de publier une brochure reprenant les exploitations agricoles et les comptoirs fermiers qui ouvrent grand leurs portes aux Montois.

"Nous sommes de plus en plus en recherche d’une alimentation saine, sans pesticides, OMG, colorants artificiels et autres substances qui peuvent être nocives pour notre santé. Pourtant, il ne faut pas aller loin pour trouver des produits de qualité ! Plus de 100 exploitations agricoles en tout genre sont établies sur le territoire montois", indique le Service du Développement économique de l'Agriculture. "Malheureusement, les producteurs montois sont encore trop souvent méconnus. Or ils proposent tous les éléments essentiels d’une bonne alimentation : fruits, légumes produits laitiers, œufs, céréales, etc."

Le Service invite à aller à la rencontre de ces producteurs qui sont un maillon essentiel de notre économie et qui seront heureux de parler de leur métier. Et pour faciliter ces rencontres, une brochure les recensant sera distribuée dans Mons et sera téléchargeable sur le site de la Ville. Voici déjà quelques bonnes adresses.

Les exploitations

Hyon : B. Evrard – rue des Canadiens, 179 - 0473/37.20.89.

: B. Evrard – rue des Canadiens, 179 - 0473/37.20.89. Mesvin : Ferme de Blanche Pierre – rue Brunehaut, 149 – 0495/93.98.74

: Ferme de Blanche Pierre – rue Brunehaut, 149 – 0495/93.98.74 Nimy : Mél’egumes – avenue de la Joyeuse Entrée, 13 – 0474/47.46.73

: Mél’egumes – avenue de la Joyeuse Entrée, 13 – 0474/47.46.73 Havré : Mr et Mme Noël – rue du Cimetière, 90 – 0476/46.70.27

: Mr et Mme Noël – rue du Cimetière, 90 – 0476/46.70.27 Ghlin :

: La Ferme Rouge – rue de l’Aulnoye, 24 – 065/36.12.16



D. Halloy – rue de la Barrière, 55 – 065/34.82.53

Jemappes : M.Th. Claus – Rue de Jéricho, 12 – 0475/41.38.36

: M.Th. Claus – Rue de Jéricho, 12 – 0475/41.38.36 Saint-Symphorien :

: Mr et Mme Quaghebeur /Poivre – rue Pierre Hennebert, 8 -065/35.35.36



G. Claustriaux – rue Paul Dufour, 43 – 0476/71.29.11

Spiennes : J. Bernard – Chaussée de Beaumont, 211 – 065/34.98.39

: J. Bernard – Chaussée de Beaumont, 211 – 065/34.98.39 Villers-Saint-Ghislain : Mr et Mme Bienfait/Van Hecke – Rue Jules Béresse, 60 – 065/87.13.13.

Les comptoirs fermiers

Mons

Les Halles du Manège – rue des Droits de l’Homme, 2 -065/70.05.70



L’Alternative - rue de la Chaussée, 21 – 0473/29.79.44



Coprosain – chaussée du Roeulx, 224 – 065/34.66.50



La Huchette – rue du Hautbois, 12 – 065/31.52.10



Mosaic Mons – rue d’Havré, 114 – 0483/47.84.11



Levures et Tannins – rue de la Coupe, 41 – 0476/96.96.66



La Table Ronde – rue Notre Dame, 66 – 0492/04.43.10



Les Poules – Place du Béguinage, 13 – 0493/30.33.95

Obourg

Le Pain Perdu - rue des Ecoles, 1 – 065/82.28.20

Nimy

BB Comptoir – route d’Ath, 138 – 065/95.25.90

Hyon

Herb’energie – chaussée de Maubeuge, 373 – 0479/41.49.49

Saint-Symphorien

Thierry en Primeur – chaussée du Roi Baudouin, 192 – 065/77.86.75

La Ruche qui dit oui

C’est une communauté d’achat direct aux producteurs locaux : fruits, légumes, viande, produits laitiers,… commande en ligne : www.laruchequiditoui.be