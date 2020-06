Pas de sable sur la Grand-Place, pas de combattants déchaînés pour tenter d’arracher du crin porte-bonheur, pas de combat entre Saint-Georges et le dragon… Ce dimanche, le centre-ville de Mons aurait dû être noir de monde et en effervescence. Crise oblige, il n’en sera rien. Les Montois sont priés à rester chez eux et, au mieux, à profiter des images qui seront rediffusées sur TéléMB tout au long du week-end.

Une opération solidaire viendra malgré tout animer quelque peu ce week-end de la Trinité. À l’initiative de la société Keep Smile, qui s’était déjà illustrée en proposant sept masques réutilisables aux couleurs du dragon ou des acteurs du Lumeçon, les citoyens sont invités à s’afficher sur les réseaux sociaux. Pour chaque selfie posté sur la page Facebook de Keep Smile, un euro sera reversé au profit du CHU Ambroise Paré.

"Lorsque nous avons lancé la production de masques spécial Doudou, nous ne souhaitions pas annoncer de donation car nous ne souhaitions pas utiliser ce motif pour pousser à l’achat", explique Fabio Lavalle. "Nous savions qu’une action solidaire serait organisée à un moment. Nous avons attendu l’approche de la ducasse pour l’annoncer. Nous espérons désormais que ce sera un joli succès."

Concrètement, les Montois propriétaires d’un masque du doudou sont invités à se photographier avec avant de poster le cliché sur les réseaux sociaux. "Nous espérons recueillir un maximum de photos ce dimanche, plus particulièrement entre midi et 14 heures. Selon nos chiffres, entre 10 000 et 15 000 Montois possèdent un masque, soit 1/10 de la population. Si tout le monde joue le jeu, Facebook sera noyé sous les photos du Doudou et cela donnera lieu à un superbe élan de générosité."

Les Montois n’oublieront pas pour autant que les festivités traditionnelles, tant attendues, ont été annulées. Mais à n’en pas douter, ces quelques minutes de distraction leur rendront le sourire, d’autant plus qu’ilsapporteront dans le même temps leur soutien au CHU Ambroise Paré et à son personnel.