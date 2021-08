Déjà gratifiée du label Commune pédestre, la Ville pourrait décrocher une deuxième basket.

Selon la chanson bien connue et entonnée par des ribambelles de gamins en colonie de vacances, la marche à pied, ça use les souliers. Mais c'est aussi bon pour la santé et la planète évidemment. Et ce qu'on appelle la mobilité active – entendez toute forme de transport qui n'utilise que l'activité physique humaine comme source d'énergie – est de plus en plus en vogue. D'ici 2030 d'ailleurs, le nombre de kilomètres parcourus par les Belges à pied ou à vélo devrait augmenter de 70%.

En partenariat avec la Région wallonne, l'asbl Tous à pied promotionne ce changement de cap. Un label Commune pédestre a notamment été créé pour récompenser et encourager les entités qui mettent en place une série d'actions favorables à la mobilité active et au développement d'un réseau de petites voiries publiques. Mons fait partie des 45 communes exemplaires depuis 2018. Comme les restaurants et les musées peuvent recevoir des étoiles du Guide Michelin, la Cité du Doudou a décroché une basket. Et l'échevine de la Mobilité en brigue une deuxième avec la mise en place d'une commission consultative des piétons.