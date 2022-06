Le Doudou des retrouvailles s'est clôturé hier sous un merveilleux feu d'artifice, dans une ambiance conviviale et bon enfant. La foule était à nouveau au rendez-vous, on dénombrait beaucoup de monde en ville sur la braderie et plus encore pour le feu d'artifice.



Pour les forces de l'ordre, la journée s'est dans l'ensemble bien passée. Le périmètre de sécurité pour le feu d'artifice a été respecté sans aucun souci. La police de Mons-Quévy a procédé à 29 arrestations administratives, essentiellement pour ivresse et/ou troubles à l'ordre public, parmi lesquelles une personne en séjour illégal. Il n'a été procédé à aucune arrestation judiciaire et aucun véhicule n'a été enlevé.



L'Ordonnance de Police a été bien respectée : aucun PV au Règlement Général de Police n'a été dressé pour ce dernier jour de Ducasse.